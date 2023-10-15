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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 5 шайб от «Коламбуса», отразив 16 бросков из 21

«Рейнджерс» уступили «Блю Джекетс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.  Этот матч стал для россиянина 2-м в текущем сезоне.

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