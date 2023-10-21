В Британии призвали избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам визита в Израиль, Саудовскую Аравию и Египет заявил, что Лондон активизирует дипломатические усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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