Джордж Клуни был прав: отношение Инес Де Рамон к Питту оказалось далеко не бескорыстным

Предприимчивая подружка Брэда извлекает выгоду из романа с актером. Подружку Брэда Питта заклеймили, как охотницу за знаменитостями и деньгами LEGION-MEDIAФанаты Брэда Питта огорчены неприятным поворотом событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии