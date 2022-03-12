Энди Маррей: «Старшая дочь иногда называет меня «Энди Марреем», мне из-за этого безумно неловко»

Энди Маррей рассказал, как его дети относятся к его статусу и мировой известности. «Думаю, они все понимают, старшая дочь точно.

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