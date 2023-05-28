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А вы как думали, народ на вас всю жизнь горбатится будет?: Генерал Гурулёв предложил выполнить свой долг на фронте чиновникам и депутатам

А вы как думали, народ на вас всю жизнь горбатится будет?: Генерал Гурулёв предложил выполнить свой долг на фронте чиновникам и депутатам

Приветствую Патриоты!!! Если вспомнить советские времена, то в то время всех чиновников спокойно могли взять и отправить на фронт.

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