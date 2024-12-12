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Мигранты из Узбекистана вывезли из России 1 триллион рублей, — ЦБ Республики

Мигранты из Узбекистана вывезли из России 1 триллион рублей, — ЦБ Республики

Мигранты из Узбекистана вывезли из России 1 триллион рублей, — ЦБ Республики Ирэн ОрлонскаяСогласно данным Центрального банка Узбекистана, за первые десять месяцев 2024 года трудовые мигранты из страны направили на родину более 1 триллиона рублей.

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