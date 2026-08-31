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Царьград

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Институт изучения детства начнет оценку поведения учеников с сентября

Институт изучения детства начнет оценку поведения учеников с сентября

С 1 сентября в российских школах стартует апробация новой системы оценивания поведения учеников 2-8-х классов.

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