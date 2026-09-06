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Власти Берлина создали координационный центр после хакерской атаки

Власти Берлина создали координационный центр после хакерской атаки

Берлинские власти создали координационный центр для ликвидации последствий хакерской атаки на городскую администрацию, сообщает 6 сентября «Штерн».

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