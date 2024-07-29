Каждый день теряем территории. До границы с Днепропетровщиной – 15 км – Мосийчук

Российская армия каждый день продвигается на фронтах, занимая населенные пункты. ВС РФ вышли уже непосредственно к границам Днепропетровской области и активизировались на Запорожско-Николаевском направлении.
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