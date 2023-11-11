Ученые предложили худеть «по-умному»

Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) разработали инновационный метод лечения ожирения у детей на основе использования технологии электромагнитных воздействий на регуляторные процессы головного мозга.
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