Вашингтон вводит пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн

США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики.
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