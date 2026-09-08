«Просто ад!». ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву

Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар возмездия по Украине, превратив, в частности, в ад минувшую ночь для украинской столицы В Киеве после трехдневной паузы в связи с визитами американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера воздушные тревоги начали звучать еще с 17:39 вечера.