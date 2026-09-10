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Царьград

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"Любимый генерал" Путина - главная доверенная фигура: Но почему он сменил сферу деятельности?

"Любимый генерал" Путина - главная доверенная фигура: Но почему он сменил сферу деятельности?

В мае 2024 года бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин был назначен помощником президента. Кадровая перестановка породила много слухов, экс-губернатора даже стали называть потенциальным приемником и любимым генералом Путина.

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