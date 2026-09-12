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Ethereum превысил $2600 впервые за 7 месяцев

Ethereum превысил $2600 впервые за 7 месяцев

Цена Ethereum сегодня составляет $2510,50, увеличившись на 2,16% за день. Это солидный скачок, и он происходит в то время, когда биткоин остается в основном на прежнем уровне.

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