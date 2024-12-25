Предполагаемая обложка коробки GALAX GeForce RTX 5080 появилась в сети перед дебютом на выставке CES 2025 в следующем месяце

До выступления Дженсена Хуанга на выставке CES остается всего две недели, а мы уже начинаем видеть утечки изображений того, что Nvidia готовила последние два года; по крайней мере, когда дело доходит до дизайна коробки.
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