ЦБ может начать регулировать деятельность BNPL-сервисов с декабря 2025 года

ЦБ может начать вести надзор за функционированием сервисов беспроцентной рассрочки, законодательное регулирование заработает с 1 декабря 2025 года, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии