Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН и Совета Европы по конфликту в Донбассе

Как подчеркнул в своем приветствии к конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, президент Владимир Путин, международные институты по правам человека, в том числе Совет Европы и СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрируют свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи.
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