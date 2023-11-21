Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН и Совета Европы по конфликту в Донбассе

Как подчеркнул в своем приветствии к конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, президент Владимир Путин, международные институты по правам человека, в том числе Совет Европы и СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрируют свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи.