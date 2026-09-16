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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Муж увёз её за границу и бросил ради подруги: Как живет после двойного предательства Марина Шаманская в свои 70

Шоу-бизнес: Муж увёз её за границу и бросил ради подруги: Как живет после двойного предательства Марина Шаманская в свои 70

Марину Шиманскую страна узнала в начале 80-х. «Берегите женщин», «Эскадрон гусар летучих» — и всё, она проснулась знаменитой.

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