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Царьград

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"Идеи Орбана" в Европе: В Киеве паникуют. Чем Ле Пен и "АдГ" опасны для Украины?

"Идеи Орбана" в Европе: В Киеве паникуют. Чем Ле Пен и "АдГ" опасны для Украины?

В Киеве паникуют из-за того, что "идеи Орбана" начинают набирать популярность среди европейских правительств.

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