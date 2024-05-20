Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" не смог сдержать эмоций и расплакался из-за вопроса об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль".
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