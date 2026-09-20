«Была в Дубае, делала дела»: Оксана Самойлова рассекретила цель поездки и показала кадры у бассейна

Оксана Самойлова вновь привлекла внимание подписчиков: блогер выложила подборку снимков из Дубая. На кадрах, опубликованных в соцсети, деятельность которой запрещена в России, 38-летняя Оксана запечатлена в купальнике у бассейна, а на заднем плане видны силуэты дубайских небоскрёбов.
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