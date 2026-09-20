TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

«Была в Дубае, делала дела»: Оксана Самойлова рассекретила цель поездки и показала кадры у бассейна

«Была в Дубае, делала дела»: Оксана Самойлова рассекретила цель поездки и показала кадры у бассейна

Оксана Самойлова вновь привлекла внимание подписчиков: блогер выложила подборку снимков из Дубая. На кадрах, опубликованных в соцсети, деятельность которой запрещена в России, 38-летняя Оксана запечатлена в купальнике у бассейна, а на заднем плане видны силуэты дубайских небоскрёбов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым