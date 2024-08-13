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Главные новости дня, 13 августа 2024 года

Главные новости дня, 13 августа 2024 года

Кандидат в президенты США Дональд миллиардеру Илону Маску. В числе прочего американский политик заявил о желании наладить отношения с Владимиром Путиным в случае своего переизбрания, отметил недостаток личного состава ВСУ и указал на ошибку Байдена, которую тот допустил, пообещав принять Украину в НАТО.

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