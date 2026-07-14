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Полицейские привлекают к уголовной ответственности 19-летнего жителя областного центра

 В дежурную часть отдела МВД России по Советскому району поступило сообщение от директора продуктового магазина о том, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале магазина, похитил с прилавка шампуни и попытался миновать кассовую зону, не оплатив.

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