Полицейские привлекают к уголовной ответственности 19-летнего жителя областного центра

В дежурную часть отдела МВД России по Советскому району поступило сообщение от директора продуктового магазина о том, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале магазина, похитил с прилавка шампуни и попытался миновать кассовую зону, не оплатив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии