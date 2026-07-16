Собянин: название для набережной на западе Москвы выберут жители

Сергей Собянин открыл в столице новую набережную. Ее длина — 825 метров. Новое место для прогулок у воды расположено на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским железнодорожным мостами.
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