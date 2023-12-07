В Володарске после переоснащения открылся кинозал в ФОКе «Триумф»

В Володарске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» открылся модернизированный кинозал. Оснащение новым оборудованием проводилось за счет субсидии, полученной от Фонда кино, в рамках нацпроекта «Культура».
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