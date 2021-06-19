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Мутный взгляд: эстонских правозащитников возмутил фильм о «репрессиях в Белоруссии»

Мутный взгляд: эстонских правозащитников возмутил фильм о «репрессиях в Белоруссии»

Российский режиссер и преподаватель ВШЭ Борис Гуц завершил в Таллине съемки своего фильма MINSK. Начиная с 26 мая четыре ночи на перекрестке улиц Маяка и Палласти раздавались звуки взрывов бомб и выстрелов, поднималась завеса от дымовых шашек.

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