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Большинство россиян планируют дарить детям на Новый год сладкие наборы

Большинство россиян планируют дарить детям на Новый год сладкие наборы

Более 60% россиян рассказали, что не собираются сокращать расходы на новогодние подарки или праздничные развлечения для своих детей, при этом больше половины (52%) опрошенных согласны потратить меньше на покупку нарядов к торжеству.

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