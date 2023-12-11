Большинство россиян планируют дарить детям на Новый год сладкие наборы

Более 60% россиян рассказали, что не собираются сокращать расходы на новогодние подарки или праздничные развлечения для своих детей, при этом больше половины (52%) опрошенных согласны потратить меньше на покупку нарядов к торжеству.
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