МЧС объявило ракетную опасность на Черноморском побережье

На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность. Об этом пишет МЧС России. «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность»», — гвоорится в сообщении.
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