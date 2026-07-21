www.globallookpress/Pool/Ukrainian Presidentia Боевик Евгений Шибалов 21 июля заявил, что возвращает единственную полученную им награду от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за системных притеснений и жестокого обращения с личным составом со стороны главкома ВСУ Александра Сырского.