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Боевик ВСУ вернул государственную награду из-за притеснений со стороны Сырского

Боевик ВСУ вернул государственную награду из-за притеснений со стороны Сырского

www.globallookpress/Pool/Ukrainian Presidentia Боевик Евгений Шибалов 21 июля заявил, что возвращает единственную полученную им награду от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за системных притеснений и жестокого обращения с личным составом со стороны главкома ВСУ Александра Сырского.

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