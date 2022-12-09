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Корнеев о том, что Сарабия первым бил в серии пенальти против Марокко: «Зачем ставить игрока, который только что не забил? Энрике должен был поменять»

Корнеев о том, что Сарабия первым бил в серии пенальти против Марокко: «Зачем ставить игрока, который только что не забил? Энрике должен был поменять»

Игорь Корнеев оценил поражение Испании от Марокко (0:0, 0:3 пен.) в 1/8 финала ЧМ-2022. «Меня удивил первый пенальти.

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