Важное условие для обновления исторического максимума Bitcoin

В январе цена биткоина вновь превысила $100 000, что вызвало заметное оживление среди холдеров. Уже с 11 января фиксируется повышенный приток монет на биржи, что обычно сигнализирует об активизации торгов, но и желании зафиксировать прибыль.
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