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Владимир Корнилов: Скандал вокруг «Короны»: принц Уильям обвинен в создании нацистской семейки

Владимир Корнилов: Скандал вокруг «Короны»: принц Уильям обвинен в создании нацистской семейки

Daily Mail сегодня жутко возмущается: в новой серии «Короны» Netflix обвиняет принца Уильяма («правильного», с точки зрения британской прессы) в том, что это он сподвиг младшего брата Гарри («неправильного») надеть на вечеринку нацистскую форму.

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