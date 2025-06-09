Радмир Беляев поблагодарил нижнекамцев за участие в голосовании за парк «Семья»

Автор: Эльза Кузнецова Фото: Институт развития городов РТ На деловом понедельнике руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Радмир Беляев выразил благодарность жителям города за активное участие в голосовании за благоустройство парка «Семья».
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