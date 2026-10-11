Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет

Учёные Венского технического университета создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр: он поддерживает частоту лазера по переходам в ядрах тория и проработал более 24 часов без внешней стабилизации Учёные Венского технического университета (TU Wien) создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр, которому не нужны обычные атомные часы для поддержания стабильности.