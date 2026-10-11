iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет

Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет

Учёные Венского технического университета создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр: он поддерживает частоту лазера по переходам в ядрах тория и проработал более 24 часов без внешней стабилизации Учёные Венского технического университета (TU Wien) создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр, которому не нужны обычные атомные часы для поддержания стабильности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым