Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет

Учёные Венского технического университета создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр: он поддерживает частоту лазера по переходам в ядрах тория и проработал более 24 часов без внешней стабилизации Учёные Венского технического университета (TU Wien) создали первый самостабилизирующийся ядерный хронометр, которому не нужны обычные атомные часы для поддержания стабильности.
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