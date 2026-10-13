Итоги Чемпионата мира по грэвелу в Австралии

В австралийском Наннапе состоялся Чемпионат мира по велосипедному спорту в дисциплине «грэвел». Пьедестал (Мужчины, Элита): 1 Магнус Бак Кларис (Дания) — Чемпион мира 2 Флориан Вермерш (Бельгия) 3 Коннор Свифт (Великобритания) К сожалению, российский гонщик Александр Григорьев не смог выйти на старт элитной гонки из-за задержки с оформлением визы: «Моя виза всё ещё находится на.