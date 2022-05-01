Соседов узнал судьбу Галкина в России: «Его замок никто не заберёт. Это невозможно»

Сергей Соседов прокомментировал слухи о том, что коллеги Максима Галкина и Аллы Пугачёвой уже попрощались с их недвижимостью и легендарным замком.
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