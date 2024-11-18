Аквакультура: удвоить производство лосося и форели

Компания «Инарктика», крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели, в ближайшие три года инвестирует до 18 млрд рублей в развитие бизнеса, чтобы через пять лет выйти на плановую мощность производства в размере до 60 тыс.
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