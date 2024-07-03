Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Поздравления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сотрудникам и ветеранам Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) стали поводом для доклада о важности их работы в обеспечении безопасности дорожного движения.
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