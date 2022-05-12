Байден пообіцяв допомогти компенсувати дефіцит продовольства, який виник через вторгнення в Україну За даними Білого дому, світові ціни на продукти харчування зросли на 13 відсотків на тлі кризи в Україні ВАШИНГТОН – Президент США Джо Байден назвав американських фермерів «хребтом свободи», пообіцявши надати їм підтримку на сотні мільйонів доларів та закликавши їх компенсувати глобальний […] Сообщение Байден пообіцяв допомогти компенсувати дефіцит продовольства, який виник через вторгнення в Україну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.