FT: решение в ЕС по Авену и Фридману создало прецедент для оспаривания санкций

Европейские чиновники и эксперты заявили, что решение суда ЕС о снятии персональных санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана может стать тревожным прецедентом для оспаривания введенных Евросоюзом ограничений.
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