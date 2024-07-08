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За ураганную неделю в Петербурге повалило 600 деревьев

За ураганную неделю в Петербурге повалило 600 деревьев

На прошлой неделе, с 1 по 7 июля, на территории Санкт-Петербурга прошла серия сильнейших штормов. Стихия обуздала Северную столицу в первый же день июля и по сей день продолжает портить летние планы петербуржцев.

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