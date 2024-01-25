Уголовное дело в связи с затоплением территории у школы в поселке Южном под Краснодаром приказал возбудить Бастрыкин

Уголовное дело в связи с затоплением территории у школы в поселке Южном под Краснодаром приказал возбудить БастрыкинГлава СКР Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях о затоплении территории перед школой в поселке Южном Динского района Кубани.