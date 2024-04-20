Физическим лицам-плательщикам налога на профессиональный доход: формируем правильно чеки при сдаче имущества в аренду.

Установленный законодательством порядок формирования чеков в приложении ´Налог на профессиональный доход´ предусматривает указание в чеке полной и достоверной информации, в том числе в отношении вида сделки (операции) и наименования реализуемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг).