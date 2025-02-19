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Царьград

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Макрон и Лула: Переговоры — ключ к миру между Россией и Украиной

Макрон и Лула: Переговоры — ключ к миру между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X призвал к прямому диалогу России и Украины. В Париже прошел саммит с европейскими лидерами, обсуждалась безопасность и возможная отправка военных на Украину.

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