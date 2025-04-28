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Дима Билан назвал примерную дату своей свадьбы

Дима Билан назвал примерную дату своей свадьбы

Дима Билан отложил свадьбу до XXII века? Заслуженный артист России Дима Билан, известный своим искрометным чувством юмора, неожиданно поделился со своими подписчиками в личном блоге забавным роликом, намекнув на то, когда же он, наконец-то, свяжет себя узами брака.

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