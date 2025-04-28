Дима Билан назвал примерную дату своей свадьбы

Дима Билан отложил свадьбу до XXII века? Заслуженный артист России Дима Билан, известный своим искрометным чувством юмора, неожиданно поделился со своими подписчиками в личном блоге забавным роликом, намекнув на то, когда же он, наконец-то, свяжет себя узами брака.