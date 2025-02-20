В Новом Уренгое с поездов сняли двух пьяных вахтовиков-дебоширов

Двух пьяных вахтовиков, которые нарушали порядок, ссадили в Новом Уренгое с поездов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЛОВО на транспорте в Новом Уренгое, накануне около семи часов вечера в пункт полиции на станции Коротчаево поступила информация, что в поезде сообщением «Новый Уренгой – Москва» пассажир нарушает общественный порядок.