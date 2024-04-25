Bloomberg узнало о желании Франции ввести новые антироссийские санкции

Франция на фоне предстоящих выборов в Европарламент (ЕП) просит Евросоюз (ЕС) о вводе новых санкций против физических и юридических лиц, которых там обвиняют в причастности к якобы российской кампании по дезинформации и вмешательстве в выборы.