Колумбия: Трое полицейских получили ранения в результате нападения беспилотника на полицейский участок Пайлитас в муниципалитете Пайлитас, департамент Сезар, в вечерние часы.
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