ХАМАС опроверг факт заключения с Израилем новой сделки по заложникам

Представители радикального палестинского движения ХАМАС выступили с заявлением о том, что к настоящему моменту не успели одобрить условия нового соглашения с Израилем, связанного с вопросами освобождения заложников.
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