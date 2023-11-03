Жительница Новосибирска Катя Копылова накормила Клаву Коку японским Моти

В проекте «Здравствуй, сладкий» певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты профессионалов и любителей кондитерского искусства со всей страны, которые соревнуются за заказ от звездного гостя.
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